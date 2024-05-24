Доходы блогеров и инфоцыган сократились на 3,5 млрд рублей

Российские инфобизнесмены (инфоцыгане) потеряли 3,5 млрд руб. за 2023 год.

По данным Ассоциации блогеров и агентств, их доходы упали на 78%. Наиболее крупных сумм лишились Валерия Чекалина (1 млрд руб.), Александра Митрошина (650 млн) и Гоар Аветисян (500 млн).

Это связано с проблемами с законом или прекращением активной деятельности на фоне повышенного внимания к этой сфере со стороны властей. Как считают эксперты, в дальнейшем коучи будут вынуждены перестраивать свой бизнес или же полностью прекратить активность в интернете.

В 2022 году десять крупнейших инфлюенсеров суммарно заработали 4,5 млрд руб., а по итогам 2023 года их прибыль составила 1 млрд руб.

По словам аналитиков, дополнительный фактор, на который следует обратить внимание — появление большого количество негативных обзоров и разборов на YouTube и других платформах, которые сильно ухудшили репутацию инфобизнесменов, показывая людям, что находится внутри всех этих курсов, сообщают "Известия".