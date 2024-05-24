Водителей хотят лишать прав из-за скрывающих номера устройств

Кабмин России внес в Госдуму проект закона, согласно которому водителей будут лишать прав за использование скрывающих автомобильные номера устройств.

Соответствующий документ появился в электронной базе Думы. Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях. В нем пропишут меры ответственности за использование устройств, которые мешают идентификации регистрационных знаков на автомобилях, позволяют их видоизменить или полностью скрыть.

За правонарушение предлагается лишать автовладельцев водительских удостоверений на срок от года до 1,5 лет, а также конфисковать скрывающие номера приспособления.

Ранее сообщалось, что МВД готовит поправки в КоАП для ужесточения ответственности за сокрытие или видоизменение регистрационных номеров автомобиля, а также за управление машиной без номеров