Представлен рейтинг наследников российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes составила рейтинг наследников российских миллиардеров.

В список попали 46 человек, которые в будущем получат в общей сложности 263 млрд долларов. В лидерах Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Он оставит наследнику 28,6 млрд долларов. При этом общая сумма состояния сына предпринимателя уже сегодня приблизилась к 200 млн долларов.

Второе место между собой делят старшая дочь Виктория и младший сын совладельца компаний "Сибур" и "Новатэк" Леонида Михельсона. Каждый из них получит по 13,7 млрд долларов.

Замыкают тройку дочь и сын основателя "Еврохима" и Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко - по 10,55 млрд долларов на каждого.

Далее идут наследники владельца группы компаний "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимира Лисина (8,85 млрд долларов каждому из двух сыновей и дочери), а также две дочери и сын еще одного совладельца "Сибура" и Новатэк Геннадия Тимченко (7,8 млрд долларов каждому).

Ранее исследовательский институт Hurun опубликовал рейтинг Global Rich List, из которого следует, что в России за прошедший год количество долларовых миллиардеров увеличилось на шесть человек.