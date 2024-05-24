Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ
Двое прохожих погибли в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
Как сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов, также зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты.
Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС.
Telegram-канад Mash сообщил, что жители Крыма слышат звуки взрывов над полуостровом. По предварительной информации, российские силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников.
Ранее в Минобороны России сообщили об отражении атаки ВСУ на различные регионы страны. 51 беспилотник уничтожен над Крымом, 46 – над Кубанью, шесть – над Белгородской областью, один – над Курской.