Стала известна дата визита главы МАГАТЭ в Россию

Руководитель международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии прибудет в Россию 28 мая для обсуждения вопросов по Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как передают его слова РИА Новости, встреча, а точнее - консультация с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом" Лихачевым, состоится прямо в аэропорту Калининграда. От России там также будут присутствовать представители ведомств, относящиеся к ЗАЭС: МИД, Минобороны, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Ульянов отметил, что встреча практически полностью будет посвящена ЗАЭС, однако фиксированной повестки нет и любая из сторон может поднять интересующую ее тему.

"Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня. Этого достаточно, чтобы обсудить текущие вопросы, представляющие взаимный интерес или вызывающие озабоченности", - сообщил Ульянов.

Он также добавил, что не видит необходимости для Гросси посещать Запорожскую АЭС, да и сам глава МАГАТЭ пока не выступал с инициативой об очередном подобном визите.

Напомним, в марте 2024 г. в ООН заявили, что их крайне беспокоит недавняя попытка ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", - заявил Дюжаррик.