Суд назначил экономисту Сонину* 8,5 лет колонии за фейки про ВС РФ

Экономиста Константина Сонина* приговорили к 8,5 годам исправительной колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ.

Как сообщает РБК по ссылкой на Гагаринский суд Москвы, Сонина* признали виновным п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК и, помимо лишения свободы, запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на 4,5 года.

Приговор вынесен заочно и вступит в силу с момента задержания осужденного на территории РФ или его экстрадиции в страну.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента