В Иране прошли похороны президента Эбрахима Раиси

В городе Мешхеде прошли похороны погибшего на прошлой неделе президента Ирана Эбрахима Раиси.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press (AP), бывшего главу страны похоронили в Мавзолее имама Резы на родине покойного. В той же гробнице покоится восьмой имам шиитов Али ар-Рида.

Проститься с Эбрахимом Раиси пришли сотни тысяч скорбящих. Напомним, что прощание с Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе началось на севере Ирана – в городе Табриз еще 21 мая. Всего почтить память бывшего президента прибыло около 60 иностранных делегаций.

Трагедия произошла 19 мая - вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня. До этого, исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.