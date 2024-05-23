Сотрудника Минобороны Вертелецкого арестовали по обвинению в ущербе в 70 миллионов рублей

Начальнику управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом заявляет официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Суд избрал Вертелецкому меру пресечения в виде заключения под стражу.