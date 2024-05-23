23 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новым хедлайнером Ural Music Night станет репер Хаски

Организаторы Ural Music Night объявили нового хедлайнера этого года. Им станет Дмитрий Кузнецов, больше известных аудитории как репер Хаски.

Как заявил журналистам один из авторов музыкального фестиваля, в 2019 году Хаски находился на сцене всего около получаса, а потому в юбилейный год "Уральской ночи музыки" стоит наконец закрыть гештальт. Исполнитель выступил в "Теле-клубе", где также будет петь участница команды Gazgolder Ксения Минаева.

Ранее организаторы сообщали, что хедлайнерами также станут группа CREAM SODA, чей самоизоляционный клип "Плачу на техно" всего за полгода собрал более 74 млн просмотров в YouTube и Dead Blonde, известная своими хитами "Мальчик на девятке", "Бесприданница" и "Снег растаял на плечах".

Напомним, Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге уже 28 июня. В 2019 году Хаски вышел на площадку "Исеть парк", однако во время его выступления зрители начали прорываться сквозь ограждение, пытаясь попасть на площадку, минуя пункт досмотра. Возникла давка, в толпе появились фаеры. После двух песен артисту выключили микрофон, организаторы приняли решение отменить концерт. Позднее директор фестиваля прокомментировал инцидент и рассказал, как повел себя репер.

Теги: хедлайнер, Ural Music Night, Хаски, Теле клуб


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