СМИ: Сотрудник Минобороны Владимир Вертелецкий задержан по делу о взяточничестве

Сотрудника департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого задержали по делу о получении крупной взятки.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный информированный источник, сейчас в отношении Вертеоецкого решается вопрос об избрании меры пресечения. О какой сумме идет речь или других деталях дела пока не сообщается.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замглавы Минобороны Тимур Иванов и глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по подозрению в махинациях задержан экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.