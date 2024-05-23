Старт выборов в Петербурге показал потерю самоконтроля губернатором Бегловым

Избирательная кампания губернатора Петербурга Александра Беглова, собравшегося переизбраться на второй срок, создаст не мало проблем его избирательному штабу и веселых минут горожанам. Специалисты считают, что возраст Беглова и постоянное пребывание в стрессовом состоянии могли принести необратимые изменения в его мозге и привести к нарушениям мышления и речи, которые все видят во время его публичных выступлений. Кто в таком случае на самом деле сегодня может управлять Санкт-Петербургом и его губернатором, вопрос открытый.

Словесные ляпы петербургского градоначальника Александра Беглова, «оговорки по Фрейду» и странное поведение на людях, давно уже стали в Северной столице «притчей во языцех» и поводом называть Беглова «губернатор-мем». Возможная спутанность сознания и проблемы с речью у петербургского градоначальника заметили еще во время прошлой избирательной кампании, а на исходе его первого срока, они стали вызывать уже не смех, а ужас от того, что Петербургом управляет пожилой человек, своим поведением напоминающий «самоходного деда» Байдена.

Так, выступая в мае 2024 года в БКЗ «Октябрьский» перед депутатами Заксобрания и общественностью, Беглов назвал Северную столицу России «Сан-Ленинградом», а 18 мая поздравляя жителей Кронштадта с 320-летием основания города-крепости и вовсе публично рассказал им новую версию истории основания Санкт-Петербурга.

«Единая воля Петра позволила построить город Санкт-Петербург и город Кронштадт. Тогда тоже было много скептиков. Все говорили: «Невозможно, нельзя». Но у Петра Первого был самый надежный тыл. Это — его супруга. Она сказала: «Петруша, мы построим этот город». И город был построен», - заявил Александр Беглов.

Известно, что на момент основания Санкт-Петербурга в 1703 году император женат на Екатерине не был, венценосная пара в ту пору даже не была знакома. Супругой императора Екатерина стала только в 1712 году. Впрочем, Беглову, наверняка, виднее, ведь по его же словам, сам Александр Беглов 321 год назад вместе с Петром Великим отмечал основание Петербурга.

От публикации карикатуры в своем Телеграм-канале, прослушав экскурс в историю от Беглова, не удержался даже экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Пока жители шепчутся о необратимых изменениях мозга губернатора Беглова и сравнивают его с американским президентом Байденом, эксперты вспоминают о психологических тестах градоначальника, которые вызывали вопросы к его когнитивным способностям еще три года назад.

В январе 2021 года Александр Беглов на встрече со студентами нарисовал на бумаге дом, что предоставило возможность изучить внутренний мир губернатора. В клинической психологии есть проективная методика «Дом – дерево – человек», когда испытуемому предлагается нарисовать дом, дерево и человека. По словам авторов методики, каждый рисунок это психический портрет личности, и «прочитать» его легко с помощью ключа к тесту.

Рисунок дома авторства Беглова журналисты тогда показали психиатрам, не называя имени автора рисунка, и специалисты выдали заключение. По мнению врачей, пациент «чувствует себя небезопасно и неудобно, это создает у него депрессивное настроение, чувствует себя ограниченным, скованным реальностью». Также, по мнению специалистов, у автора рисунка большие проблемы с самооценкой, повышенная тревожность, утрата самоконтроля.

Вопросы о физических способностях Александра Беглова управлять Петербургом, все чаще задают друг другу не только журналисты и жители, но и сами чиновники Смольного. По словам источника в администрации города, Александр Беглов даже на совещаниях без телекамер выступает только по бумажке, напоминая собравшимся даже не Байдена, а Леонида Ильича Брежнева в последние годы своего правления. Как долго медики смогут поддерживать Александра Беглова в более-менее вменяемом состоянии, и кто на самом деле сейчас управляет Северной столицей, вопрос остается открытым.