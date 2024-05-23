Астраханские предприниматели передали гуманитарную помощь военнослужащим

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский встретился с командиром войсковой части 28004, начальником Астраханского территориального гарнизона, полковником Александром Казиевым.

Казиев поблагодарил министра за партию гуманитарной помощи. В часть при содействии министерства поступили более 1,3 тысячи пар обуви. Они предназначаются, в том числе, военнослужащим, выполняющим задания в зоне специальной военной операции (СВО).

Обувь передала на нужды военных компания «Прайм», специализирующаяся на производстве тары и упаковки. Решение об участии в благотворительной деятельности, которую ведет министерство, принял руководитель предприятия Александр Лохматов. Установление партнерских отношений с компанией обеспечил начальник отдела по сопровождению деятельности резидентов ОЭЗ «Лотос» Игорь Соколов.

«Мы благодарны всем частным благотворителям и компании „Прайм“ в лице Александра Михайловича за неравнодушие, активную гражданскую позицию, которая выражается в реальной помощи бойцам», — отметил министр.

Министерство системно занимается поддержкой военнослужащих, привлекая предприятия и организации Астраханской области к работе по обеспечению участников СВО. Желающие присоединиться. за подробной информацией могут обращаться по телефону: 8 (8512) 51-55-01.