23 Мая 2024
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Политика Республика Тыва
Фото: Накануне.RU

Герой России о праймериз в Туве: Требования снять кандидатуры участников СВО - ошибка молодых и неопытных «людей в пиджаках»

Герои СВО заявились на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Верховного Хурала Республики Тыва на выборах 8 сентября. Как уже сообщало Накануне.RU этот политический процесс в республике оказался связан со скандалом.

Бывший глава республики, ныне – вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что некие "молодые лица в пиджаках" звонят бойцам СВО, желающим поучаствовать в праймериз и угрожают "выдать им волчий билет, если они не снимут свои кандидатуры". При этом в региоанльном отделении ЕР утверждали, что давления не было.

И вот в продолжении сюжета последовало высказывание Героя России Чалым Чулдум-оола.

Заявление процитировано в телеграмм-канале Шолбан Кара-оола.

(2024)|Фото: pg.er.ru

"Дорогие мои земляки, сослуживцы, боевые братья. Мы связаны одной войной, мы с вами одной крови. Звание Герой России - это великая честь для меня и высочайшая ответственность, которая обязывает уважать и поддерживать каждого воина-защитника без исключения. Подтверждаю, что в праймериз партии «Единая Россия» самостоятельно, по своей воле зарегистрировались достойные бойцы СВО. К сожалению, кого-то из них заранее просили снять имена. Твердо уверен, что это вовсе не позиция «Единой России», это ошибка тех молодых и неопытных «людей в пиджаках», кто не видел страшного лика войны, не знает братства, скрепленного кровью. За высоким званием Героя России - не я один, а доблестные воины моей малой Родины, поэтому не согласен, чтобы использовали мое имя для политических заявлений. Мы все едины. Один за всех и все за одного. Среди нас нет своих и чужих. Мы Победим!", - высказал уверенность Герой России Чалым Чулдум-оол.

Теги: праймериз в туве, герой россии, герои сво, единая россия


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