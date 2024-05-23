23 Мая 2024
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Общество В России Кировская область
Фото: tretyakovgallery.ru

В Третьяковской галерее открылась выставка братьев Васнецовых

Сегодня в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из ХIХ в ХХI век» (12+). Это масштабный выставочный проект, который знакомит зрителей с творчеством выдающейся художественной династии.

Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.

"В Год семьи в Третьяковской галерее открывается уникальный проект о семье Васнецовых. Я рада за семьи наших соотечественников, которые получили возможность прийти сюда с близкими — от самых маленьких до старшего поколения — и прикоснуться к шедеврам", — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

(2024)|Фото: tretyakovgallery.ru

В экспозицию вошли лучшие работы художников Васнецовых – семейные портреты, известные фольклорно-сказочные картины, мистические пейзажи, картины из серии «Старая Москва».

В числе 200 представленных произведений 4 – из фондов Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых: картины «Московский Кремль», «Оренбургские степи» Аполлинария Васнецова, работа «Боярышня» и этюд к картине «Снегурочка» Виктора Васнецова.

"Для Кировской области открытие такой выставки в главном музее национального искусства России и участие Вятского художественного музея в создании экспозиции – очень значимое событие, – подчеркивает глава региона Александр Соколов. – Вятский край взрастил великих мастеров, многие их работы основаны на мотивах и сюжетах, почерпнутых на малой родине, вятской земле. В этом году столица нашего региона – город Киров – отмечает свое 650-летие, и мы с гордостью говорим, что братья Васнецовы – наши земляки".

В открытии экспозиции приняли участие представители разных поколений семьи Васнецовых. Правнучка великих художников Ольга Васнецова отметила, что открытие такой выставки – большая радость.

(2024)|Фото: tretyakovgallery.ru

"Я счастлива. Это очень значимое событие для семьи Васнецовых. Специально к выставке я подготовила сборник воспоминаний об Андрее Владимировиче Васнецове, я обязательно передам экземпляр в кировский музей! До встречи в Кирове!" – сказала Ольга Васнецова.

Теги: выставка в третьяковке, васнецовы, вятский художественный музей


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