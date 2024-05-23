Задержан гражданин Узбекистана, снимавший сгоревший сегодня в Истре дачный дом

В Подмосковье задержали 24-летнего гражданина Узбекистана по делу о пожаре в "хостеле" в СНТ "Снегирь". Сообщается, что он был арендатором домовладения.

"Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов. Сегодня ночью в доме произошло возгорание, восемь жильцов погибли, еще один находится в больнице", - заявили в Следственном комитете.

Сейчас на месте пожара продолжают работать следователи. Допрашиваются также собственник дома, председатель СНТ и очевидцы.