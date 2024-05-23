Дети, допрошенные по делу об истязаниях маленького Далера, "путаются в показаниях", но "все подтвердили"

Дети, допрошенные сегодня в гарнизонном суде Екатеринбурга по делу Александра Наумова об истязании шестилетнего Далера, путаются в показаниях, считает адвокат Наумова Жанна Калегина. По ее словам, показания, данные детьми в ходе следствия, не совпадают с сегодняшними. На многие вопросы дети отвечают, что не помнят подробности.

Отец Далера Худжановиддин Бобиев, напротив, заявил, что дети подтвердили - над мальчиком издевались дома, в том числе Александр Наумов. Напомним, опекуном детей являлась супруга Наумова Вероника - ее обвиняют в убийстве Далера. Александр Наумов - военный, дома бывал редко, когда возвращался из боевых командировок. Бобиев заявил, что дети в суде подтвердили: Далера лишали еды, заставляли приседать, к нему якобы применяли электрошок.

Чья версия ближе к реальности пока установить сложно, поскольку журналистов удалили не только из зала суда, но и вообще из здания - пока шло заседание, корреспонденты ожидали на улице.

Напомним, что показания сегодня давали подопечные Вероники Наумовой - старшая сестра Далера и мальчик. Защитники сестры Далера настояли на удалении Александра Наумова из зала суда, поскольку девочка опасается за свою жизнь. Во время слушания ей стала плохо, она пожаловалась на тошноту.

Дело об истязании рассматривает военный суд, поскольку Александр - военнослужащий, участник СВО. Свою вину он не признает, говорит, что практически не бывал дома. По его словам, в составе 228 полка, отряда "Шторм", он воевал в Сирии, Карабахе, на Украине.

Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика в июне 2023 года, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал намного раньше, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

Постепенно ситуация вокруг обвиняемой становилась все хуже. От обвинений в убийстве и мошенничестве статья ее дела ужесточилась до "убийство с особой жестокостью". Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения - "истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью". В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Недавно стало известно, что для выяснения причины смерти мальчика потребуется вторая экспертиза, из-за чего процесс по делу продолжится не раньше лета.