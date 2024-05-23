В Тобольском районе группа спасателей укрепит насыпи в зоне паводка

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сообщил о прибытии для борьбы с паводком 42 человек в составе группировки МЧС. Они разбились на несколько бригад и помогают правильно укрепить земляные насыпи в подтопляемых территориях.

Отряд спасателей ТОСЭР из 12 человек прибыл из соседнего Вагайского района, работает по направлению в сторону аэропорта "Ремезов", где также есть участок, который важно защитить от подъема воды. Большая команда волонтеров – порядка сотни человек – прибыла сегодня в Ворогушинское и Санниковское поселение. Приехали сотрудники районной администрации, центра творчества, 70 студентов тобольского медколледжа, добровольцы из Карачино, Абалака.

"Их села – вне зоны подтопления, но ребята и главы поселений не остались равнодушными к беде своих соседей. Тобольский район – наш общий дом, так говорят те, каждый день помогает готовиться к подъему воды. Первоочередные меры принимаем в Устамаке, Сабанаках, Юртах Иртышатских и Ворогушино. Эти территории первыми будут встречать "большую воду"", - написал Митрюшкин в своем telegram-канале.