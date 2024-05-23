СМИ: Китай начнет операцию по возвращению Тайваня в начале июня

Китай начал двухдневные широкомасштабные военные учения у берегов Тайваня спустя несколько дней после инаугурации нового президента островной республики Лай Чинг Те.

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, в рамках учений десятки китайских истребителей нанесли имитационные удары по "важнейшим военным объектам противника", в учениях также участвуют эсминцы, фрегаты и ракетные катеря.

Учения проводятся в узком Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая, а также на севере, юге и востоке от Тайваня.

Издание Global Press сообщило со ссылкой на неназванные источники в китайском Минобороны, что операция по возвращению острова Тайвань в состав КНР начнется уже в первых числах июня.