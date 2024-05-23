В Тюменской области сиротам выделили сотни миллионов на жилье

В феврале Тюменскую область с посетил замгенпрокурора России Сергей Зайцев. В результате нашлись деньги на жилье для сирот.

Во время поездки с губернатором региона, правительством и прокурорами обсудили различные ситуации и смогли найти решения проблем. Увеличены траты на обеспечение жильем сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Из бюджета дополнительно выделено почти 240 млн руб., сообщает уральское окружное управление Генпрокуратуры.