Куйвашев отрицает, что планирует уход с поста главы Среднего Урала

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не собирается покидать должность губернатора.

Как рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат заксобрания области Нафик Фамиев, об этом губернатор сообщил жителям Ирбита во время своего визита.

"Никуда не собираюсь", - сказал он, добавив, что не изменит решения даже ради повышения.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев заметно утратил свои позиции в медиарейтинге губернаторов УрФО. Глава региона потерял сразу три пункта и опустился на предпоследнее, пятое место.