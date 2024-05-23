Путин разрешил изымать американское имущество в ответ на санкции США в отношении резервов ЦБ

Президент России подписал указ, разрешающий использование американского имущества в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США. Речь идет о замороженных валютных резервах ЦБ РФ.

В указе говорится, что правкомиссия будет выявлять принадлежащее лицам США имущество, включая ценные бумаги, которое может быть использовано для компенсации ущерба.

Замороженные в западных странах валютные резервы ЦБ оцениваются примерно в $300 млрд, большая часть из них заморожена в Европе. ЦБ РФ утверждает, что спокойно обходится без этих денег. Межу тем, западные страны пытаются найти юридическую возможность направить замороженные средства на помощь Киеву. Например, уже решено, что Украине будут направлены доходы от замороженных активов.