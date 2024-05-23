Суд арестовал имущество замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина

Следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и банковские счета начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, передает "Коммерсант".

Шамарин отправлен в СИЗО на два месяца, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замглавы Минобороны Тимур Иванов и глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по подозрению в махинациях задержан экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.