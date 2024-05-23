Активы "Макфы" окончательно перешли в собственность государства

Активы АО "Макфа" окончательно перешли в собственность России. Ответчики по делу о национализации компании не смогли добиться отмены обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры.

"Позиция состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован", - цитирует "Интерфакс" адвоката Вячеслава Плахотнюка.

В собственность государства перешли АО "Макфа", АО "СМАК", АО "Первый хлебокомбинат".

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, совладельцы компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск.