В аэропорту Екатеринбурга задержали дебошира, которому не дали покурить в самолете

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали жителя Амурской области, курившего на посадочном месте в самолете. Также мужчина устроил дебош.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, сигнал о нарушителе поступил в линейный отдел МВД в аэропорту Кольцово сегодня около часа ночи. Полицейских вызвали к борту, готовящемуся к вылету в Благовещенск. Прибывшие силовики задержали ранее не имевшего проблем с законом 36-летнего жителя Белогорска Амурской области.

Выяснилось, что во время посадки на борт мужчина занял свое место в самолете и спокойно закурил электронную сигарету. Бортпроводники сделали ему замечание, на что белогорец отреагировал агрессивно и начал выражаться нецензурной бранью. В результате дебоширу отказали в перелете.

Полицейские отвели его в дежурную часть, где составили протоколы за мелкое хулиганство и курение в самолете. До утра мужчина побыл в спецпомещении для задержанных. Теперь ему грозит штраф.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали двух дебоширов из Приморья.