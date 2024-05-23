23 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Минпрос не видит проблемы дефицита учителей

Минпросвещения РФ не видит проблемы кадрового голода и вообще больших проблем в образовании. Такой вывод следует из ответа, который получил Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУЗС).
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В марте член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев направил в Рособрнадзор обращение, в котором указал на ключевую проблему в образовании – кадровый голод. Это подтверждают и данные ведомства.

В результате там, где больше всего не хватает учителей-предметников, намного ниже баллы по ЕГЭ. Например, в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге более 10% участников получают 80 и более баллов на профильном ЕГЭ по математике, а в Иркутской области и Красноярском крае - 2%. Сам ЕГЭ должен обеспечивать равные шансы, но возможности в регионах разные. В некоторых регионах в сентябре 2023 год число учителей математики составило менее 50% от числа ставок учителей математики (Удмуртия, Иркутская область, Кемеровская область, Еврейская АО, Ханты-Мансийский АО, Ставропольский край). В Иркутской области показатель сократился за 6 лет с 66% до 49%, в Удмуртии - с 63% до 49%.

"Масштабы образовательного неравенства в России таковы, что следует говорить о дискриминации по отношению к школьникам из регионов и школ, не обеспеченных в должной мере педагогическими кадрами", - говорится в обращении Савватеева.

ОУЗС поддержал это обращение и направил его в Минпрос. Но оттуда пришла отписка.

"По факту ни на одну из поставленных нами проблем в министерстве не дали ни внятной реакции, ни выказали заботу о путях ее решения. При этом большая часть ответа замдиректора департамента Антонова С.С. на 9 страницах – просто перечисление и без того хорошо известных пунктов законов, нормативных актов, статей Конституции", - пишет ОУЗС.

Характерно, что проблемы дефицита учителей для Минпроса не существует. Там отметили, что, по данным ведомственного мониторинга, примерно 75% выпускников педвузов трудоустроились в первый год после окончания обучения. То есть проблема дефицита кадров подменена показателями трудоустройства выпускников подведомственных вузов.

В целом реакция министерства оставила очень тягостное впечатление, заключил ОУЗС. Проблемы не просто не собираются решать, их даже не признают.

Теги: образование, учителя


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