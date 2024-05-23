Над Татарстаном сбит беспилотник

Беспилотник сбит в Елабужском районе Татарстана силами ПВО, сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Ранее СМИИ со ссылкой на очевидцев сообщали о двух сбитых над Нижнекамском беспилотниках, официального подтверждения этой информации пока нет.

Аэропорты Нижнекамска и Казани до сих пор остаются закрытыми, в Росавиации это объяснили заботой о безопасности. В столице Татарстана задерживается уже около десятка рейсов, самолеты, направлявшиеся в Казань, уходят на запасные аэродромы.