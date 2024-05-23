Главного свердловского борца с коррупцией отправили в СИЗО по делу о взятке. Он в позитивном настроении

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка Андрею Дьякову. Силовика отправили в СИЗО.

Обвинение Дьякову предъявлено по статье "Получение взятки", передает корреспондент Накануне.RU из здания суда. Когда Дьякова вели по коридору, он сказал, что виновным себя не признает, и что написавший явку с повинной человек оговорил себя. При этом настроение у полицейского было позитивное.

"Арестовать на два месяца до 20 июля 2024 года", - огласила решение судья Татьяна Чащина.

Уже будучи за решеткой, Андрей Дьяков сообщил представителям СМИ подробности своего уголовного дела.

"Я не согласен с тем, что меня заключили под стражу. У меня нет ни двойного гражданства, ни родственников заграницей, ни имущества никакого. Всю жизнь я был и есть сельский житель, всю жизнь здесь живу. Все знают, мои друзья подтвердят", - заявил Дьяков.

Также он отрицает, что дело как-то связано с Анастасией Чернецкой – экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга.

"Вот вы все привязались к фамилии Чернецкой. На самом деле они здесь ни при чем. Я понимаю, что вам для красивого словца нужно. Но на самом деле нет. Мне вменяют, что я якобы получал взятки за возмещение НДС из бюджета. Я даже не уполномоченное лицо! Не подписывал никакие решения, это прерогатива налогового органа. Сумма взятки – 200 млн. Просто какой-то нонсенс! А Шахмаев (директор "ТТК-Екатеринбург", якобы давший взятку, - прим.) оговорил, просто чтобы спасти свой бизнес", - уверен силовик.

При этом он не стал отрицать, что знаком с Анастасией Чернецкой – якобы она один раз приезжала в гости с его другом, когда они путешествовали по Пермскому краю. По словам Дьякова, экс-глава свердловского управления ФНС Сергей Логинов также не имеет к делу никакого отношения.

По некоторым данным, интерес силовиков к главному борцу с коррупцией в Свердловской области может быть связан с прошедшими в марте обысками в "Клевер Парке" и последующим задержанием бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Анастасии Чернецкой.

На прошлой неделе суд оставил Чернецкую под стражей до 28 августа. Сообщалось, что она с двумя бизнесменами обвиняется в крупном мошенничестве.

Добавим, что в связи с этим расследованием сообщалось и о задержании главы свердловского управления ФНС Сергея Логинова. Однако в ФНС России заявили, что информация об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Логинова не соответствует действительности. Сразу после сообщений об обысках и задержании Логинова стало известно, что исполняющей обязанности руководителя УФНС по Свердловской области назначена Марина Хан. А информация о Логинове исчезла из раздела "Руководство" на сайте ведомства.