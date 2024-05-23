Участниками IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи в Астрахани стали более 36 тысяч человек

В Астраханской области прошел IV Международный литературный фестиваль для детей и молодежи. Этот масштабный праздник стал возможен благодаря нацпроекту «Культура».

"В рамках фестиваля прошло более 50 творческих встреч с известными детскими писателями из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. В Театральном парке развернули более 20 творческих площадок. Для гостей провели мастер-классы, интеллектуальные игры, семейные состязания и театрализованные представления. Радует, что с каждым годом фестиваль становится всё популярнее. В этот раз его участниками стали 36 тысяч человек", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона поблагодарил всех участников и организаторов.

"В эпоху цифровых технологий, когда книги часто уступают место гаджетам, такие мероприятия помогают вернуть интерес к литературе и обогатить внутренний мир подрастающего поколения", - подчеркнул Игорь Бабушкин.