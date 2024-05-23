Комитет общественной безопасности ЗакСО одобрил предложение увеличить штраф безбилетникам до 2,5 тысяч рублей

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания Свердловской области одобрил инициативу о повышении штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте до 2,5 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

Следующий шаг - это рассмотрение предложения депутатами заксобрания. Как отмечает канал, на ближайшем заседании 28 мая законопроект будет принят сразу в трех чтениях.

Напомним, что увеличить штраф "зайцам" со 100 до 2,5 тыс. рублей предложила мэрия Екатеринбурга. По словам главы города Алексея Орлова, безбилетников не пугает штраф в 100 рублей, однако при увеличении суммы нарушителей должно стать гораздо меньше.