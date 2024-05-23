"Сестра Далера опасается за свою жизнь". Наумова, обвиняемого в истязании ребенка, удалили из зала суда

Александра Наумова, обвиняемого в истязании ребенка, находившегося под опекой его жены, удалили из зала военного гарнизонного суда Екатеринбурга, где сегодня дают показания несовершеннолетние свидетели, передает корреспондент Накануне.RU. Допрос несовершеннолетней сестры Далера проводится без его участия. Об этом журналистам сообщил сам Александр Наумов. Судья сообщил, что свидетель опасается за свою жизнь.

Сегодня суд заслушал показания мальчика Игната, находившегося под опекой Наумовой. Со слов Александра Наумова, мальчик не имеет к нему претензий. Сейчас начался допрос 15-летней Дарьи, сестры Далера Бобиева.

Напомним, Наумова обвиняют в истязании шестилетнего Далера Бобиева, который находился под опекой супруги Александра Вероники. Ее обвиняют в убийстве Далера. Дело об истязании рассматривает военный суд, поскольку Александр - военнослужащий, участник СВО. Свою вину он не признает, говорит, что практически не бывал дома. По его словам, в составе 228 полка, отряда "Шторм", он воевал в Сирии, Карабахе, на Украине.

Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика в июне 2023 года, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал намного раньше, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

Постепенно ситуация вокруг обвиняемой становилась все хуже. От обвинений в убийстве и мошенничестве статья ее дела ужесточилась до "убийство с особой жестокостью". Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения - "истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью". В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Недавно стало известно, что для выяснения причины смерти мальчика потребуется вторая экспертиза, из-за чего процесс по делу продолжится не раньше лета.