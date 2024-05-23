Около 100 праздничных событий к 650-летию Кирова - В День России кировчане отметят и День города

12 июня Киров отметит День России и День города. Напомним, Хлынову-Вятке-Кирову в этом году исполняется 650 лет. Сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, глава администрации города Вячеслав Симаков и руководитель Дирекции по подготовке к 650-летию Кирова Алексей Чепцов рассказали о программе предстоящего праздника, сообщает пресс-центр Правительства региона.

"В ней нашли отражение пожелания и предложения общественников, депутатов и жителей нашего города. В том числе всех, кто входит состав рабочей группы и регионального оргкомитета под руководством губернатора Александра Валентиновича Соколова, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – Мы постарались учесть интересы всех возрастов, семей и, конечно, детей".

Утро 12 июня начнется с массовой физкульт-зарядки на главной площади областного центра. Предполагается, что к зарядке подключатся тысячи жителей, тем самым будет установлен рекорд по числу её участников.

Впервые за десятилетия в Кирове – Городе трудовой доблести – в этот день состоится многотысячное шествие трудовых коллективов. В нем примут участие работники ведущих предприятий. С флагами России и 650-летнего юбилея Кирова трудящиеся пройдут по центральной улице столицы вятского края.

"Завершится шествие на Театральной площади, где в 12:00 горожане исполнят гимн России. Одновременно исполнять гимн России будут и на других площадках Кирова – каждый может стать частью большого праздника", – сказал Дмитрий Курдюмов.

Во время торжественной части в полдень кировчан поздравят губернатор Кировской области Александр Соколов и руководители муниципального образования.

Во всех микрорайонах Кирова будут работать более 50 праздничных площадок. Самые крупные – в центральной части города: на Театральной площади, Октябрьском проспекте, на набережной Грина, в Александровском саду и на пешеходной Спасской. В общей сложности в этот день состоится около 100 юбилейных событий.

На открытых площадках для горожан представят балет «Дымковские сказания», шоу барабанщиков, концерты творческих коллективов, выступления духовых оркестров, детские анимационные программы, спортивные состязания. Так, впервые состоится международный турнир по силовому экстриму «Богатырские игры Вятки». Пройдут фестиваль ГТО, футбольные матчи. Для кировчан и гостей города организуют автобусные экскурсии «10 топ-мест любимого города», по улицам Кирова будет курсировать праздничный троллейбус «Огни любимого города». Вечером жителей города-юбиляра ожидает выступление звезд российской эстрады: групп «Стрелки» и «Краски», Иванушки International и Юлианы Карауловой. Известные и любимые многими исполнители будут радовать кировчан на протяжении 4 часов.





Завершится День города-650 фейерверком в 22 часа. Высота залпов будет достигать 100 метров, небо над областным центром украсят в общей сложности порядка 3 000 фейерверков различных цветов и видов. Напомним, что в рамках 650-летия Кирова пройдут также Ночь города 29 июня и празднование исторического дня рождения Хлынова-Вятки-Кирова 21–22 сентября.