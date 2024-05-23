КС: Наличие перевезенной в Россию семьи не дает мигрантам иммунитета от выдворения

Наличие у мигрантов семьи в России не обеспечивает им после истечения срока пребывания здесь иммунитета от выдворения и от других законных принудительных мер. Об этом говорится в определении Конституционного суда.

Суд отказал в рассмотрении жалобы гражданина Молдовы Валерия Атаманчука. Он незаконно находился в России в 2021-2022 гг. Ему был назначен штраф с выдворением за пределы России. Он просил учесть, что у него здесь жена, а у жены есть вид на жительство, двое их детей, брат и отец-инвалид, являющиеся гражданами России. Также он выплачивает ипотеку за квартиру.

Поначалу Гагаринский районный суд Москвы сжалился над Атаманчуком и признал его доводы состоятельными. Но затем Московский районный суд Петербурга решил, что он подлежит выдворению. КС РФ постановил, что нормы, которые он оспаривает, являются конституционными. Семья - это не иммунитет от выдворения.