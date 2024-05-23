18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом ФК "Ахмат"

18-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат стал президентом футбольного клуба "Ахмат". До этого он был назначен министром спорта Чечни.

Пост руководителя "Ахмата" для сына Кадырова освободил Магомед Даудов, возглавлявший клуб 13 лет. Ранее Даудов подал в отставку с поста председателя парламента Чечни.

Сейчас "Ахмат" занимает третью с конца строчку турнирной таблицы премьер-лиги РФС.

У Кадырова-младшего нет высшего образования, но зато он занимался боксом.