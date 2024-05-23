Европа не спешит передавать Киеву новые системы ПВО - Politico

Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны украинского режима руками европейских стран почти никем в Европе не поддержана. Об этом сообщает Politico.

К настоящему времени Берлин предоставил три из 11 своих американских систем ПВО Patriot, а также более 50 систем ПВО меньшей дальности Gepard и ракет класса "воздух-воздух". В течение нескольких недель высокопоставленные немецкие политики, в том числе министр иностранных дел Анналена Баербок и министр обороны Борис Писториус, призывали поддержать Киев и передать ему системы ПВО. Будто бы это очень нужно Европе. Был даже собран 1 млрд евро.

Однако страны Евроы не горят желанием помогать Киеву. Как сообщил бывший начальник штаба министерства обороны Германии, научный сотрудник аналитического центра CEPA Нико Ланге, согласия по этому вопросу нет. Чувство срочного обязательства среди европейцев не только не усилилось, а скорее, напротив, появилось чувство облегчения от того, что американцы снова поставляют оружие Киеву.

Одна из причин нежелания отправлять системы Patriot заключается в том, что они стоят очень дорого — около 1 млрд каждая, а одна ракета-перехватчик - миллионы. Также в Европе не хотят ослаблять собственную ПВО, признал исследователь, работающий в области ракетных технологий в Университете Осло, Фабиан Хоффманн.

Даже Польша отказалась предоставить одну из своих систем. При этом Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды подтверждают обязательства по финансированию инициативы, ряд других стран также обещали помочь, заверяют в минобороны Германии.