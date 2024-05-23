В Татарстане закрыты аэропорты, СМИ сообщают об эвакуации предприятий

Росавиация временно ограничила работу аэропортов Казани и Нижнекамска. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении официального представителя ведомства. В Росавиации не уточняют причину закрытия аэропортов. В прошлый раз такие ограничения вводились на фоне атаки украинского беспалотника на Татарстан. Рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самаре, Москве, Нижнем Новгороде.

Между тем, Shot и ряд других СМИ и Telegram-каналов без ссылки на источники сообщают о массовой эвакуации сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Речь идет о таких предприятиях как "Нижнекамскуглерод", "Оргсинтез", "Нижнекамскшина", "Таиф-НК", "Танеко" и "Нижнекамскнефтехим". Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ.