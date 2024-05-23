Бывшему госавтоинспектору из Серова вынесли приговор за взяточничество

Бывшего сотрудника ГИБДД из Серова признали виновным в ряде коррупционных преступлений. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, 33-летний госавтоинспектор не только получал взятки, злоупотребляя своими полномочиями, но и промышлял мошенничеством.

Установлено, что в 2021 году он получил взятку от юридических лиц за непривлечение к административной ответственности по фактам выявленных в их деятельности нарушений в сфере дорожного движения. В другой раз он получил вознаграждение за якобы помощь в освобождении лица от административной ответственности, хотя это было не в его компетенции.

"Выявили и задокументировали противоправную деятельность должностного лица территориальной ГИБДД в ходе реализации поступившей оперативной информации оперуполномоченные подразделения собственной безопасности областного полицейского главка. По итогам проведенной служебной проверки 16 марта 2023 года данный сотрудник был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя правоохранительного ведомства", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Чтобы доказать виновность обвиняемого, следователям пришлось осмотреть места происшествий, предметы и документы, проанализировать телефонные соединения, допросить ряд свидетелей и провести лингвистические экспертизы. В обеспечительных целях по инициативе следствия СКР суд наложил арест на автомобиль подсудимого, а ему назначил штраф в размере 510 тыс. рублей и запретил в ближайшие пять лет занимать определенные должности.