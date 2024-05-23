На границе ДНР, ЛНР и Ростовской области вводится режим пограничной зоны

В Ростовской области создается 5-километровая "особая зона" на административной границе с ДНР и ЛНР, указ подписал губернатор региона Василий Голубев. На этой территории устанавливается правовой режим, "аналогичный пограничной зоне".

"Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находится без предварительного – за 12 часов – уведомления пограничного управления ФСБ России по области. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба Ростовской области", - сообщил губернатор.

"Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона", - полагает Голубев.