Губернатор Куйвашев взял квартиру в ипотеку в клубном доме Екатеринбурга

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев купил новую квартиру в центре Екатеринбурга, причем взял жилье в ипотеку. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

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По данным канала, сейчас Куйвашев начал ремонт в своей новой квартире в столице Урала.

"Ищет подрядчиков. Квартира на Ленина, 8 в ипотеке до 2036 года", - утверждает канал.

По адресу, о котором идет речь, расположился клубный дом с одноименным названием. Согласно информации на сайте застройщика, на верхних этажах находятся пентхаусы, а на первом этаже – торговая галерея. При этом жители клубного дома могут попасть в нее, спустившись на лифте. Также в доме предусмотрены комплексная система очистки воды, консьерж-сервис и охрана с видеонаблюдением.

Стоимость квартир в этом доме, согласно данным с сайта застройщика – от 23 млн рублей.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев заметно утратил свои позиции в медиарейтинге губернаторов УрФО. Глава региона потерял сразу три пункта и опустился на предпоследнее, пятое место.