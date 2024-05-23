Восемь человек погибли при пожаре в загородном хостеле в Подмосковье

По меньшей мере восемь человек погибли при пожаре в загородном хостеле в Подмосковье. Дом находился на территории садового товарищества в Истре, площадь пожара составила 80 кв. метров.

Открытое горение ликвидировано, на месте начинают работать эксперты.

Между тем, стало известно, что на даче жили вахтовики, работавшие по подряду в расположенном недалеко распределительном центре Ozon. По данным Shot, на момент пожара в хостеле жили около десяти человек.