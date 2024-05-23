23 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани идет ремонт ветхой канализационно-насосной станции 1931 года постройки

В областном центре по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина проводятся масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Большая часть стоков самотечных канализаций приходится на одну из старейших КНС в городе, ремонтом которой сейчас занимается МУП «Астрводоканал».

На сегодняшний день подрядчик отремонтировал сети самотечной канализации от ул. Бабушкина до ул. Советская по ул. Михаила Аладьина. Аналогичные работы выполнил «Астрводоканал» по ул. Красной Набережной, 40. На объекте заменили 32 метра трубопровода. Еще один капремонт начнётся по улицам Ногина и Наташи Качуевской.

Стоки канализационной сети по этим адресам приходятся на канализационно-насосную станцию №1 1931 года постройки. Здесь специалисты «Астрводоканала» заменят два напорных трубопровода между приёмным и машинным отделениями.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, в подготовительные работы входит реконструкция одного из сооружений КНС для возможности доступа в отделение приёма стоков. Трубопровод заменят методом санации. Для бесперебойного водоотведения на время производства работ предприятие установило насосное оборудование. Оно продолжит перекачивать сточные воды, поступающие на станцию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Для проведения ремонтных работ на центральных водоводах, выходящих от насосных групп сооружений, обязательна их полная остановка. Поэтому отключения водоснабжения – временная, но необходимая мера», – отметил и.о. генерального директора МУП «Астрводоканал» Кирилл Житерев.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: ремонт, трубопровод, игорь бабушкин, капремонт сетей водоснабжения астрахани


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