Бизнес – Госдуме: "Обещали не трогать самозанятых десять лет – держите слово"

В Госдуме сегодня обсуждают концепцию налоговой реформы. Представители различных сфер просят оставить неизменными налоги для разных категорий: участников СВО, среднего класса, активных инвесторов. Глава "Опоры России" Александр Калинин попросил не трогать микробизнес.

"На микробизнес налоговая нагрузка расти не должна. Там работают в среднем три человека. Им надо оставить возможность работать так, как они работали. Другое дело, что они должно работать "в белую", - отметил Калинин на парламентских слушаниях. Он добавил, что в России очень долго выстраивается доверие между налогоплательщиком и государством.

"Если обещали не трогать десять лет самозанятых – не надо их трогать. Конечно, есть вопросы, но давайте корректировать систему в 2028 году. Мы же обещали людям!" – призвал Калинин.