По делу об истязаниях опекуном Далера Бобиева сегодня выступят несовершеннолетние свидетели

Очередное заседание военного гарнизонного суда в Екатеринбурге по делу об истязаниях опекуном маленького Далера проходит сегодня в закрытом режиме - допрашиваются несовершеннолетние свидетели, в том числе сестра погибшего мальчика, передает корреспондент Накануне.RU. Дело рассматривает военный суд, поскольку обвиняемым проходит участник СВО Александр Наумов, ему предъявлено обвинение в истязании малолетнего.

Жену Наумова Веронику обвиняют в убийстве мальчика.

Слушание проходит в закрытом режиме из-а участия в процессе несовершеннолетних подопечных четы Наумовых. Сегодня выступает старшая сестра Далера и еще один опекаемый мальчик. Журналистов удалили из здания суда на улицу.

Вину Наумов не признает, он намерен развестись с женой и вернуться на СВО. Его адвокат Жанна Калегина считает, что дело против Наумова сфабриковано.

"Мой подзащитный постоянно в горячих точках служит. И еще готов служить. Но ему не дают. Считаю дело сфабрикованным", - заявила адвокат.

На заседании находился также биологический отец Далера Худжановиддин Бобиев.

Он сообщил, что заседание перенесли на 23 мая, и выразил возмущение, что Наумов во время заседания вел себя спокойно, несмотря на смерть ребенка.

Напомним, изначально Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал 7 месяцев назад, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Все это время женщина получала положенные ей государством выплаты за опекунство. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

Постепенно ситуация вокруг обвиняемой становилась все хуже. От обвинений в убийстве и мошенничестве статья ее дела ужесточилась до "убийство с особой жестокостью". Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения - "истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью". В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой. Недавно стало известно, что для выяснения причины смерти мальчика потребуется вторая экспертиза, из-за чего процесс по делу снова отложили.