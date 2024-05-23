Названа концепция празднования 80-летия Тюменской области

Концепция празднования 80-летия со дня образования Тюменской области — "От истоков к будущему". Старт празднования юбилея дадут за 80 дней до даты образования региона, за которые в области пройдут 200 различных мероприятий для всей семьи. Юбилей отметят во всех муниципальных образованиях.

Средства массовой информации расскажут 80 фактов о Тюменской области. Например, на сайте информагентства "Тюменская линия" появится спецрубрика о значимых событиях с 1944 г. до наших дней. На телеканале "Тюменское время" – ежедневное тематическое оформление. Запланировано проведение викторины "Я люблю тебя! Тюменская область" с подарками для победителей.

В августе на Цветным бульваре Тюмени развернется выставочный проект об истории и достижениях муниципальных образований региона и крупных инфраструктурных проектах. Будет опубликована книга "80 поводов влюбиться в Тюменскую область".

Финал празднования состоится 16 августа. На площади 400-летия Тюмени покажут спектакли различных тюменских театров. Тюменский филармонический оркестр даст концерт. В рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество" прорабатывается программа мероприятий в Югре и на Ямале, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.