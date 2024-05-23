В Госдуме предложили не трогать повышением налогов средний класс: "Он только-только встал на ноги"

В Госдуме на парламентских слушаниях предложили не затрагивать повышением НДФЛ средний класс. Правда, у населения, депутатов и правительства пока нет единого определения того, что подразумевать под средним классом.

"Повышенными ставками нельзя затрагивать средний класс", - заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Средний класс обижать не надо, он только-только встает на ноги. Особенно в регионах – там до средних зарплат московских очень далеко", - согласился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что НДФЛ могут увеличить до 15% для тех, у кого доходы составляют от 1 млн руб. в год (от 83 тыс. руб. в месяц). После достижения доходов в 5 млн руб. в год – взымать налог по ставке 20%. Можно ли назвать средним классом людей с доходом в 83 тыс. руб. в месяц – неизвестно.