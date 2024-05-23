В День славянской письменности набережная Астрахани станет концертной площадкой - выступят Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня»

В Астраханской области с размахом отметят День славянской письменности и культуры.

В областной столице пройдут большие концерты под названием «Русская песня. От души и для души!» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Об этом сообщает минкультуры региона.

Главное праздничное событие состоится 24 мая в 18.30 на Набережной Волги у Петровского фонтана. Откроют концерт артисты Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Они подарят астраханцам и гостям города хоровые и хореографические истории, прославляющие красоту и самобытность родного края.

Большую программу представит народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Легенда российской сцены подарит астраханцам любимые народные хиты и застольные русские песни: «От Волги до Енисея», «Ой, цветет калина», «Широка страна моя родная», «В лунном сиянии» и др. Не менее масштабный концерт пройдет на малой родине Надежды Бабкиной в Ахтубинске. Праздничный вечер с участием звезды состоится 25 мая в 14.00 на главной площади города.