Бизнес попросил Госдуму обеспечить неприкосновенность приобретенного в 90-е годы имущества

В Госдуме сегодня обсуждают концепцию изменения налогообложения. Со своими предложениями выступили и представители бизнеса, в том числе глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В целом он согласился с предлагаемыми правительством изменениями, а в конце своего выступления переключился на другую тему, которая, как могло показаться, волнует РСПП даже больше налогов.

"Права собственности должны быть защищены. К сожалению, тут пока еще есть резервы, депутаты должны поработать над этим вопросом. Как обеспечить добросовестным приобретателям собственности гарантии, в том числе если имущество было приобретено в 90-е годы. Иначе они не будут инвестировать", - предупредил Шохин.

На это спикер Госдумы Вячеслав Володин снова вспомнил Чубайса, которого теперь регулярно приводит в пример: "Где чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. А где деньги взял? В России. Поэтому не надо тут рассказывать, что там более защищенно. Там все отобрали у вас".