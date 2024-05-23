В Екатеринбурге появится еще один выезд из Компрессорного микрорайона

В Екатеринбурге хотят построить третий выезд из Компрессорного микрорайона. О планах в ходе пресс-тура заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

По его словам, новое четырехполосное мостовое сооружение собираются построить к 2026 году. Протяженность моста составит 102,7 м., а также подход к путепроводу в 209,7 м. Пешеходы также смогут передвигаться по новому освещенному тротуару в 3 м. шириной.

Напомним, что пробки на пути в микрорайон и обратно для жителей Екатеринбурга уже обыденность. Особенно плохо обстоят дела по утрам на выезде и вечерам на въезде в Компрессорный.