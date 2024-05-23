В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Анны Бычковой до конца мая

Специалисты ООО "АльмакорГруп" продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта завершится не 23 мая, как изначально планировалось, а 30 мая.

Напомним, что работы стартовали 9 мая. С того дня было закрыто движение транспорта по улице Анны Бычковой от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой. Объезд организован по улице Хрустальная.

Сотрудники ООО "АльмакорГруп" просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. В последнем может помочь информационная карта, где отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.