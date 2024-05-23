23 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начался форум садоводов 

В Екатеринбурге начался форум садоводов. Он объединил тех, кто хочет решить имеющиеся у отрасли проблемы. Участников поприветствовал глава столицы Урала Алексей Орлов.

В разговоре с журналистами Орлов отметил, что проблем у садоводов много. В городе - 662 СНТ, во многих из них люди живут постоянно. Имеющаяся там инфраструктура не соответствует современным требованиям.

Проблемы есть с дорогами, электроснабжением, пожарным обслуживанием, поэтому власти много лет помогают садоводам. Три года назад увеличены выделяемые на это из бюджета деньги. В 2024 г. 12 млн дадут на решение самых насущных проблем. Например, ремонты внутри садовых дорог или трансформаторных подстанций. Люди пользуются электроприборами, о которых никто и не думал 20 лет назад. Идёт инвентаризация СНТ.

"Расход электроэнергии и мощности возросли, а сети не полностью удовлетворяют потребности", - сказал Орлов.

Председатель союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова в разговоре с Накануне.RU отметила, что главная задача форума - обсудить то новое в законах, что уже есть, а также узнать, какие проблемы садоводов. 

"Форум - всегда площадка диалога с властью. Он доказал эффективность для садоводов Екатеринбурга. Между форумами идут консультации, я выезжаю в СНТ, вижу проблемы на местах. Надо проговорить, что мы имеем на уровне законов, какие есть проблемы у садоводов", - сказала Локтионова.

Локтионова выделила такие специфичные проблемы, как требования к организации благоустройства территорий садоводческих товариществ с точки зрения соблюдения экономического законодательства. Например, вывоз твердых коммунальных отходов, которые надо увозить вовремя.

председатель союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова(2024)|Фото: Накануне.RU

"Серьезные требования - по пожарной безопасности, которые надо соблюдать председателям и юридическим лицам. Например, на территории каждого СНТ должен быть источник круглогодичного водозабора", - сказала Накануне.RU Локтионова. 

Одна из основных затрат - покупка ёмкости, если нет водоема, которую надо закопать и утеплить, чтобы вода была круглый год.

"Если мы говорим о водоемах, которые заиливаются, их надо чистить. Кроме того, сейчас есть тенденция устанавливать автоматические ворота", - говорит глава союза.

Говоря о распределении субсидий, Локтионова уточнила, что садоводы сами выбирают, как поступить. Они могут провести ремонт в текущем году и сформировать свой бюджет, исходя из возможности потом получить компенсацию. Также субсидию могут получить те, кто провел работы в прошлом году. 

"Кто-то будет по факту получать, для кого-то это будет приятный бонус - дополнительные деньги, которые появятся у СНТ в случае выигрыша конкурса, а кто-то планирует получить деньги", - сказала Локтионова.

На площадке форума участники и представители органов обменяются опытом в решении назревших отраслевых проблем, продемонстрировать и обсудить лучшие практики садоводческого движения.  Свердловская область занимает второе в стране место по количеству садоводств. В регионе их насчитывается более 3,5 тыс., из них 662 находятся в столице Урала. Значительное количество СНТ обусловило системность работы между мэрией Екатеринбурга и Союзом садоводов Екатеринбурга.

Уже 15 лет Союз садоводов систематически консультирует руководящие органы садоводств и собственников участков, реализует программы с поддержкой муниципальных субсидий и федеральных грантов. Форум – пространство для диалога. На нем обязательно будут рассматривать как существующие проблемы, с которыми сталкиваются садоводы, так и пути их решения, в том числе возможные механизмы сотрудничества между представителями товариществ и органами власти – от местных до федеральных.

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