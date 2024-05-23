23 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

Малоимущие, участники СВО, семьи с детьми: в Госдуме назвали тех, кто выиграет от налоговой реформы

В Госдуме начали обсуждать изменение налогов. Ожидается, что налоговая система может быть скорректирована до конца текущего года, часть нововведений может вступить в силу уже с 2025 года. При этом бизнес просит депутатов и Минфин поторопиться, поскольку предпринимателям нужно будет готовиться к этим изменениям.

Ключевые цели и параметры (правда, пока без конкретных цифр) на парламентских слушаниях в Госдуме озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что "основные параметры налоговые надо зафиксировать до 2030 года".

Вот как видит изменения Минфин:

- Как выглядит более справедливая налоговая система? Снижение нагрузки для тех, кому нужна господдержка (например, семьи с детьми) – с помощью налоговых вычетов и преференций для бизнеса.

- Перераспределение налогов должно быть таким, чтобы от тех, кто более обеспечен, можно было бы перераспределить тем, кто нуждается. Налоговая система должна быть предсказуемой, стимулировать инвестактивность, поддерживать здоровую конкуренцию. Все средства пойдут на решение важных для людей социальных задач. Есть опыт фонда "Круг добра" от повышенных налогов для богатых людей.

- Для населения предлагается исходить из принципа справедливости. Слышим запрос на усиление прогрессии в шкале НДФЛ. Мы будем предлагать разумную прогрессию, хотя в некоторых странах верхняя граница доходит до 55%. Подавляющей части населения изменения не должно коснуться.

Антон Силуанов(2019)|Фото: Пресс-служба СФ РФ

- Нужно донастроить налоговый режим для малого и среднего бизнеса – "упрощенку". 95% предпринимателей это не должно коснуться, надо не допустить дробления бизнеса для ухода от налогов.

- Высокотехнологичные производства будут поддержаны инвестиционными вычетами. Налог на прибыль будет платиться ими с меньшей налогооблагаемой базы.

- Минфин поддерживает предложение бизнеса и депутатов не повышать ставку НДС в рамках налоговых изменений, это создало бы инфляционные риски

- Регионы и муниципалитеты должны получить дополнительные полномочия для повышения налогов на дорогое имущество населения.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин высказал мнение бизнеса: "Серьезных возражений у предпринимателей и бизнеса по поводу повышения НДФЛ нет. Но должна быть более мелкая дифференциация, а не две ступени – 13-15% или 15-20%".

Он добавил: "Значимая часть российского населения выиграет: это малоимущие, люди с семьями, участники СВО, инвалиды. Выиграют те, кто вкладывается в новые технологии".

Теги: налоги, антон силуанов, госдума


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